Twee gevangenen ontsnappen uit gevangenis in Wallonië

Uit de gevangenis van de Belgische plaats Aarlen zijn twee gevangenen ontsnapt. Dat gebeurde op Oudjaarsavond, meldt justitie. Een derde gevangene deed ook een vluchtpoging, maar nam een andere route en werd door bewakers gepakt.

Het lijkt volgens het parket van de provincie Luxemburg te gaan om een onvoorbereide actie. De drie zouden tijdens de avondwandeling geprobeerd hebben om een muur over te beklimmen. Daarna gingen twee van de drie mannen over een hek, de derde werd gepakt nadat hij een andere route had genomen.

Illegaal

De twee voortvluchtigen zijn afkomstig uit Marokko en zijn illegaal in België, aldus het parket. Een van hen werd vorig jaar twee keer veroordeeld voor diefstal met geweld of bedreiging.

De ander heeft meerdere veroordelingen op zijn naam staan, onder meer voor een roofoverval en mishandeling. Het parket zegt dat de twee niet als gevaarlijk worden beschouwd.

De derde man is een Libiër. Hij wordt verhoord. De politie sluit niet uit de mannen hulp hebben gekregen van buiten de gevangenis.