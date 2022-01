Rechter verwerpt verzoek om misbruikzaak tegen prins Andrew te stoppen

De poging van de advocaten van de Britse prins Andrew om een misbruikzaak tegen hem in de kiem te smoren, is door een Amerikaanse rechter verworpen. De zaak tegen de prins is aangespannen door de Amerikaanse Virginia Giuffre, die zegt herhaaldelijk door Andrew in 2001 te zijn misbruikt in woningen van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. Ze was toen 17 jaar oud.

De raadslieden van Andrew voerden aan dat Giuffre niet in de VS woont, maar in Australië. Om die reden zou haar aanklacht niet rechtsgeldig zijn. De rechter oordeelde dat de zaak gewoon volgens planning doorgaat omdat Andrews advocaten nog geen formeel bezwaar hebben ingediend op grond van de woonplaats van Giuffre.

Schikking openbaar

Andrew wijst de aantijgingen van Giuffre af en noemt ze ongegrond. Maandag staat in de VS een hoorzitting in de zaak gepland. Die dag wordt naar verwachting ook een vertrouwelijke schikking tussen Epstein en Giuffre uit 2009 openbaar gemaakt. Daarmee wist de Amerikaanse zakenman indertijd een rechtszaak vanwege het seksueel misbruik van een minderjarige tegen hem te voorkomen.

De raadslieden van Andrew mochten deze schikking in oktober al inzien. Ze verwachten dat alleen al op de grond van de inhoud van die schikking de zaak tegen Andrew zal worden afgeblazen.

Giuffre was een van de minderjarige meisjes die geronseld werden voor Epstein. De zakenman zelf kan niet meer terechtstaan, aangezien hij twee jaar geleden dood werd gevonden in zijn gevangeniscel in New York. Zijn rechterhand en partner Ghislaine Maxwell werd woensdag door een jury schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarigen voor seks met Epstein.

Giuffre vroeg twee jaar geleden steun van de Britten in een interview met het BBC-programma Panorama: