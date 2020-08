Vliegtuig met Russische oppositieleider Navalny geland in Berlijn

Het vliegtuig met aan boord de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is geland in Berlijn. Het toestel kwam rond 08.45 uur aan in de Duitse hoofdstad. De ernstig zieke Navalny zal daar worden behandeld in academisch ziekenhuis Charité.

Volgens Navalny's woordvoerder is ook zijn vrouw meegereisd naar Duitsland.

Het vliegtuig met Duitse artsen was om 04.00 uur (Nederlandse tijd) vertrokken uit de Siberische stad Omsk. Navalny lag daar sinds donderdagochtend in coma in het ziekenhuis, nadat hij tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou onwel was geworden. Zijn toestand zou nu stabiel zijn.

Dit zijn beelden van Navalny's vertrek uit Omsk, vanochtend vroeg: