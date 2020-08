Russische oppositieleider Navalny in ziekenhuis Berlijn

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is aangekomen in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Eerder vanochtend was de ernstig zieke Navalny met een speciale vlucht aangekomen in de Duitse hoofdstad.

Het vliegtuig met Duitse artsen was om 04.00 uur (Nederlandse tijd) vertrokken uit de Siberische stad Omsk. Navalny lag daar sinds donderdagochtend in coma in het ziekenhuis, nadat hij tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou onwel was geworden. Volgens zijn medewerkers is hij vergiftigd.

In het ziekenhuis zal Navalny uitgebreid worden onderzocht. Als dat is afgerond, wordt meer bekendgemaakt over wat er met hem aan de hand is en hoe hij verder behandeld wordt, laat het ziekenhuis weten.

Zijn toestand is nu stabiel. De woordvoerder van de oppositieleider zegt dat ook Navalny's vrouw is meegereisd naar Duitsland.

Dit zijn beelden van Navalny's vertrek uit Omsk, vanochtend vroeg: