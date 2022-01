Arrestaties en geluidsapparatuur ingenomen na illegale rave in Gelders dorp

Ze zeiden dat ze via via op de hoogte waren van het feest.

Waarnemend burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren zegt dat ze blij is dat er een einde is gekomen aan het illegale feest. "Ik kan me voorstellen dat er bij inwoners nog vragen zijn en ik kom daar morgen op terug", zegt ze op Twitter . Ze noemde het feest eerder "niet gepast in de coronacrisis".

De politie heeft bij de beëindiging van een illegaal feest in het Gelderse dorp Rijswijk twaalf voertuigen met onder meer stroomaggregaten en geluidsapparatuur in beslag genomen. Ook zijn zeker drie mensen aangehouden omdat ze onder invloed achter het stuur zaten of de aanwijzingen van de politie niet opvolgden.

De politie liet de feestgangers aanvankelijk ongemoeid. Politiewoordvoerder Ellen Prummel zei bij de NOS op Radio 1 dat het terrein van de oude steenfabriek onveilig en moeilijk toegankelijk is en dat het fabrieksgebouw in feite een slooppand is. Daarom besloot de politie te wachten met ingrijpen tot het weer licht was. De organisatoren zetten aan het eind van de ochtend op verzoek van de politie de muziek uit, wat leidde tot het vertrek van veel bezoekers, aldus Prummel.

Veel inwoners van Rijswijk vragen zich af waarom het ingrijpen door de politie zo lang duurde. Bij Omroep Gelderland zegt burgemeester Meijers dat er 's nachts overleg is geweest tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. "De conclusie was: dit feest moest beëindigd worden, maar dat moest wel veilig gebeuren." Ze geeft ook aan dat de politie in andere delen van de regio hard nodig was in de Oudjaarsnacht.