Omroep Zwart 'met nieuwe helden' en Ongehoord Nederland 'met stem voor critici' van start

Nederland heeft er vanaf vandaag twee nieuwe omroepen bij: Omroep Zwart en Ongehoord Nederland. Beide aspirant-omroepen willen een ander geluid laten horen dan nu te zien en te horen is op de publieke zenders.

Omroep Zwart trapt af met twee nachtprogramma's op de radio. Het radioprogramma De Nacht is ZWART is elke zondagnacht te beluisteren tussen 03.00 uur en 06.00 uur op NPO Radio 1. Ook gaat Omroep Zwart samenwerken met andere omroepen om een radioprogramma te maken dat te vergelijken is met het televisieprogramma Op1, zegt oprichter Gianni Grot.

Televisie

Voor programma's op de televisie is Omroep Zwart volgens Grot in een vergevorderd stadium in de onderhandelingen met de zenderbazen van de NPO om ideeën goedgekeurd te krijgen.

"Wij willen ook op televisie een thuis voor iedereen creëren, zodat iedereen zich welkom voelt in Nederland", zegt hij. "Er zullen bij ons in elk geval onderwerpen voorbijkomen voor en over een betere samenleving én er zullen nieuwe helden en rolmodellen te zien zijn die erg inspirerend zijn. We komen ook met nieuwe talenten voor en achter de schermen", aldus Grot.