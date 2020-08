Ebola-epidemie in Congo nog niet voorbij; 100 gevallen in 3 maanden

Het lijkt erop dat ebola nog niet is bezworen in Congo. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn in minder dan drie maanden tijd honderd gevallen van ebola geregistreerd in het noordwesten van het Afrikaanse land. 43 mensen zijn eraan overleden.

De uitbraak werd begin juni voor het eerst gemeld in de westelijke stad Mbandaka aan de rivier de Congo. Kort ervoor meldden de autoriteiten dat in het oosten van het land de ebola-uitbraak na twee jaar was gestopt. Sindsdien verspreidde de ziekte naar dorpen in de Evenaarsprovincie.

Omdat de dorpen vaak afgelegen liggen en dus moeilijk bereikbaar zijn, komt de medische zorg langzaam op gang. Daardoor kan het virus makkelijker om zich heen grijpen, zegt de WHO. "Zonder extra ondersteuning kunnen de teams op de grond het virus moeilijker voor zijn", zegt een regionaal directeur van de WHO in Afrika.

Corona

De ebola-uitbraak komt bovenop de coronacrisis. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het negeren van het ebola-virus geen optie. Het sterftecijfer onder patiënten met de ziekte ligt veel hoger dan bij corona.

De uitbraak in Congo begon in augustus 2018 en eiste al aan duizenden mensen het leven, waarmee het de op een na zwaarste ebola-epidemie ooit is. Bij de zwaarste epidemie, die heerste van 2013 tot 2016 in West-Afrika, stierven meer dan 11.000 mensen aan ebola.