Frauderende oprichter Italiaans zuivelconcern Parmalat overleden

In Italië is de oprichter van het Italiaanse zuivelconcern Parmalat, Calisto Tanzi, overleden. Tanzi speelde een hoofdrol in de financiële ineenstorting van het bedrijf in 2003. Hiervoor kreeg hij een gevangenisstraf van bijna 17,5 jaar opgelegd.

Tanzi stond nog onder huisarrest in zijn villa aan de rand van Parma, toen hij halverwege december in het ziekenhuis werd opgenomen met longproblemen. Volgens Italiaanse media ging het niet om covid-19. Tanzi werd 83 jaar.

Calisto Tanzi verwierf in 1961 een klein zuivelfabriekje in de buurt van Parma en bouwde dat in de daaropvolgende decennia uit tot een zuivelmultinational. Aan dat zakelijke succes kwam een eind toen het bedrijf in 2003 instortte met een schuld van 14 miljard euro. Het ging destijds om het grootste faillissement uit de Europese geschiedenis, waardoor tienduizenden investeerders hun geld kwijtraakten.

Parma

De crisis bereikte een hoogtepunt toen bleek dat een bankrekening op de Kaaiman Eilanden van 4 miljard euro niet bestond. Het bedrijf, met Tanzi als topman, bleek al sinds de jaren 90 valse cijfers te hebben gepresenteerd.

Parmalat was ook jarenlang de hoofdsponsor van de Italiaanse voetbalclub Parma. Toen Parmalat onderuitging, leidde dat ook tot een bankroet voor de club. Die wist uiteindelijk andere sponsoren aan zich te binden. Delen van het zuivelbedrijf zijn nu in Franse handen.