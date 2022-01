Schouten trekt supervorm door en rijdt Keulen-Deelstra uit de boeken: 'Bizar'

Er staat dit schaatsseizoen geen maat op Irene Schouten. De 29-jarige Schouten reed tot donderdag nog rond in Thialf, bij het olympisch kwalificatietoernooi langebaanschaatsen, en schreef zaterdag voor de zesde keer het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op haar naam. Schouten was na honderd ronden over zacht, zwaar ijs in Alkmaar de sterkste in een lange eindsprint. Als de te kloppen vrouw in het peloton werd er keer op keer naar haar gekeken als er gaten dichtgereden moesten worden, maar Schouten gaf geen krimp en ging er een ronde voor het einde vandoor om niet meer bijgehaald te worden.

"De finale moest van ver komen", verzuchtte Schouten na afloop, zij het met een gelukzalige glimlach op het gezicht. "Het werd me lastig gemaakt, ja. Omdat ze allemaal weten dat ik heel graag wil winnen, natuurlijk. Ik denk dat ik hem verdiend heb." Alleen recordhouder In 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 was Schouten ook al de beste geweest. De NK van 2021 gingen niet door vanwege de coronapandemie. Met zes Nederlandse titels is ze alleen recordhouder, een eretitel die ze tot zaterdag deelde met Atje Keulen-Deelstra.

Irene Schouten wordt gehuldigd als Nederlands kampioene marathonschaatsen - ANP