Kobayashi wint met slechts 11 centimeter verschil in Garmisch-Partenkirchen

Kobayashi, die woensdag de eerste wedstrijd won in Oberstdorf, schreef de tournee drie jaar geleden op zijn naam en zegevierde toen als derde springer ooit met winst op alle vier de schansen. Hij kan de eerste skispringer in de historie worden die twee keer de Vierschansentournee wint met vier zeges.

De 25-jarige Kobayashi vloog in zijn eerste poging naar 143 meter, waarna hij bij de tweede omloop nipt de leiding hield na een sprong van 135,5 meter. Eisenbichler noteerde sprongen van 141 en 143,5 meter. Uiteindelijk maakte 0,2 punt het verschil. Lovro Kos uit Slovenië werd derde (135,5 en 138 meter).

Ryoyu Kobayashi heeft het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen op zijn naam geschreven. De Japanse skispringer scoorde met 0,2 punt verschil (slechts 11 centimeter) net wat beter dan Markus Eisenbichler uit Duitsland en ligt op koers voor zijn tweede titel in de Vierschansentournee.

Titelverdediger Kamil Stoch wist zich in de eerste wedstrijd in Oberstdorf niet voor de tweede omloop te plaatsen, waardoor de drievoudig olympisch en tweevoudig wereldkampioen direct kansloos was voor zijn vierde eindzege. Hij eindigde vandaag als zevende.

Derde schans in Innsbruck

Halvor Egner Granerud uit Noorwegen, die na de eerste wedstrijd nog tweede stond achter Kobayashi verloor veel in Garmisch-Partenkirchen. Ondanks een sterke tweede omloop kwam hij niet verder dan de achtste plaats.

Dinsdag 5 januari staat de derde wedstrijd op het programma, dan zijn de schansspringers in Innsbruck.