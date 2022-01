Brand in tranen na veldritzege in Baal: 'Gedachten gaan heel vaak naar Amy'

Lucinda Brand boekte in Baal haar vijfde overwinning op rij. Dat deed de Nederlandse wereldkampioene met 'Amy' in roze letters op haar helm. In het interview na de wedstrijd brak ze.

"Dit is een heel moeilijke tijd. Het is supermooi om te winnen, maar helaas is dit niet belangrijk. Mijn gedachten gaan heel vaak naar daar, naar haar familie. Ik hoop dat ze hier toch een beetje kracht uithalen", zei een hevig geëmotioneerde Brand.

Ook Alvarado in tranen

Tijdens het interview werd ze vastgehouden door de eveneens huilende Nederlands kampioene Ceylin Alvarado, die tweede was geworden.

Ook Lars van der Haar dacht in Baal voor de start van de mannenwedstrijd aan Pieters. "Wat je mij mag toewensen? Een goede gezondheid, maar niet alleen voor mezelf, maar zeker ook voor mijn goeie vriendin die nu in Spanje ligt. Laat ons hopen dat het goed afloopt."