Twee doden bij botsing op dijk in Dirksland

Op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn bij een botsing twee mensen omgekomen. Bij het ongeluk op de Oudelandsedijk in Dirksland waren twee auto's betrokken. Een van de auto's belandde in de sloot.

Volgens Rijnmond zijn er naast de twee doden ook twee mensen gewond geraakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Op de Oudelandsedijk gebeuren vaker dodelijke ongevallen. Eerder dit jaar kwam een 19-jarige man om het leven na een eenzijdig ongeluk. Hij botste met de auto tegen een boom, schrijft Rijnmond.