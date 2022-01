Chiptekort heeft autosector nog steeds in z'n macht met 9 procent minder verkopen

In Nederland zijn het afgelopen jaar ruim 9 procent minder auto's verkocht dan in 2020. In totaal werden vorig jaar 322.831 nieuwe personenauto's geregistreerd. Volgens de brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging heeft de daling van het aantal autoverkopen te maken met de langdurige chiptekorten.

Door de chiptekorten is de toelevering verstoord en kunnen fabrikanten veel minder auto's maken. Daardoor loopt de uitlevering vertraging op en kunnen dus minder nieuwe auto's op naam worden gezet.

Door de verstoringen in het aanleveren van computerchips zijn er afgelopen jaar ook minder elektrische auto's gemaakt en verkocht. Omdat vanaf 2022 de bijtelling van de elektrische auto omhoog gaat, zag de autosector in december 2021 nog wel een toename in de verkoop van elektrische auto's.

Die opleving wordt overigens elk jaar in december gezien, zeggen de brancheorganisaties. Maar die was afgelopen maand niet zo sterk: de verkoop van elektrische auto's was bijna 30 procent minder dan een jaar eerder.

In onderstaande video duikt NOS op 3 in het chiptekort en in de strijd om de macht in de chipwereld: