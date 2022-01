Wright met Wade en Anderson naar laatste vier op WK darts

Drie vertrouwde namen hebben zich verzekerd van een plek in de halve finales van het WK darts. Op Nieuwjaarsdag schaarden James Wade, Gary Anderson en Peter Wright zich bij de beste vier. Later op de avond kan titelhouder Gerwyn Price zich nog bij dat trio scharen.

In het Alexandra Palace in Londen waren zaterdag geen Nederlanders meer te bewonderen in de kwartfinales en dat was voor het eerst sinds 2012. De laatste landgenoot die nog actief was, Martijn Kleermaker, werd in de vierde ronde met niet mis te verstane worpen naar huis gegooid door Wade.