Wade voor vierde keer halvefinalist WK darts; nog nooit haalde hij finale

Voor het eerst sinds 2012 is er op de kwartfinaledag van het WK darts (PDC) geen Nederlander te bewonderen. James Wade was in het eerste duel met 5-0 te sterk voor Mervyn King en bereikte daarmee als eerste de halve finales.

De als vierde geplaatste Engelsman won drie van de vijf sets tegen zijn landgenoot pas in de beslissende leg. Voor Wade wordt het zijn vierde halve finale op het WK. Hij wist nooit door te dringen tot de eindstrijd.

Nederlanders

Wade won donderdag in de vierde ronde van Martijn Kleermaker, de laatste Nederlander die nog in het toernooi zat. Ook Dirk van Duijvenbode was woensdag de vierde ronde niet doorgekomen.

Veel andere Nederlanders kwamen vooral in het nieuws door positieve coronatesten. Michael van Gerwen en Vincent van der Voort moesten zich daarom terugtrekken, Raymond van Barneveld en Danny Noppert testten positief na hun uitschakeling.