Titelhouder Price ondanks negendarter uitgeschakeld op WK darts

Dat gebeurde overigens zonder Nederlandse inbreng en dat was voor het eerst sinds 2012. De laatste Nederlander die nog actief was, Martijn Kleermaker, werd in de vierde ronde met niet mis te verstane worpen naar huis gegooid door Wade.

De als negende geplaatste Smith maakte er met Price zaterdagavond een galavoorstelling van, waarbij Smith de hele partij achter de feiten aan moest lopen. Hij moest telkens terugkomen van een achterstand en zag zijn opponent, de kampioen van 2021, zelfs een negendarter gooien in de vierde set. Het was de derde negendarter van het toernooi (een primeur), nadat eerder al de Schot William Borland en de Litouwer Darius Labanauskas de perfecte game hadden gegooid.

De andere halve finale van zondag gaat tussen twee Schotten: Gary Anderson en Peter Wright.

Zaterdagmiddag was Anderson, tweevoudig wereldkampioen, met 5-2 te sterk voor de Engelsman Luke Humphries. Zijn opponent is de kampioen van 2020, Wright, die in een bloedstollende avondpartij te sterk was voor de Engelsman Callan Rydz: 5-4.

Uitgefloten

De ongeplaatste Rydz (PDC-36) verloor tot de kwartfinales slechts één set en liet er ook tegen Wright geen gras over groeien. Met vier finishes boven de 100 kwam hij op 2-0 in sets. Wright miste veel kansen op de dubbels, maar kwam terug tot 3-3 en 4-4.

De 51-jarige Schot, die door de Engelse fans flink uitgefloten werd, zag in de beslissende set een 2-0 voorsprong in rook opgaan. De tank van zijn 23-jarige tegenstander bleek echter plotseling leeg in de tiebreak en met twee rake dubbels kreeg Wright het Alexandra Palace uiteindelijk toch stil.