Prima weer voor nieuwjaarsduik met drie warmterecords op eerste dag van 2022

Nooit eerder was het in Nederland zo vroeg in het jaar 15 graden. Dat gebeurde vanmiddag in Maastricht. Het vorige record was in 1999. Toen werd het op 5 januari 16,4 graden in Oost-Maarland en in Arcen was het die dag 15,9 graden.

Eerder vandaag ging het record van 1 januari er ook al aan. Niet eerder was het zo warm in ons land op 1 januari. Het oude record stamt uit 1916. Toen werd het 14,2 graden in Vlissingen. Het landelijk temperatuurrecord werd gebroken in Beek, waar het 14,4 graden werd.

En ook het KNMI-hoofdstation in De Bilt vestigde vandaag een nieuw warmterecord. Daar bereikte het kwik vlak na 12.00 uur 13,1 graden, waarmee het oude record van 12,9 graden uit 2012 werd gebroken. Mogelijk stijgt de temperatuur vandaag nog iets verder.

Eerdere records

De afgelopen dagen volgden de warmterecords elkaar snel op. Nooit eerder was het zo warm in Nederland tussen Kerstmis en Nieuwjaar, het was landelijk de warmste 30 december ooit en ook de warmste Oudejaarsdag sinds het begin van de metingen.

Ook morgen is er voor de vierde dag op rij weer kans op warmterecords. Daarna komt er een einde aan het zeer zachte weer als de temperatuur geleidelijk gaat dalen.