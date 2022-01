Politie probeert illegaal feest 'met honderden mensen' in Gelderse fabriek te beëindigen

De politie probeert op dit moment een groot illegaal feest in de oude steenfabriek in het Gelderse dorp Rijswijk zonder geweld te beëindigen. In de hoop dat de feestgangers uit zichzelf weg gaan, heeft de politie het terrein nu "met enkele honderden mensen" omsingeld.

"Onze bedoeling is dat dit illegale feest wordt beëindigd", zegt een woordvoerster van de politie. "We zien nu dat steeds meer mensen vrijwillig vertrekken, dus daarmee kunnen we dat doel bereiken." Er worden geen boetes uitgedeeld, voegt ze daaraan toe. Ook is er niemand opgepakt.

Het feest begon afgelopen nacht in een van de loodsen van de leegstaande steenfabriek Roodvoet aan de Nederrijn. Al snel waren er honderden bezoekers uit binnen- en buitenland. Op het terrein zelf en op de rivierdijk staan tal van auto's en campers geparkeerd, waarvan veel met een Belgisch, Frans of Pools kenteken.

Een getuige zegt tegen Omroep Gelderland dat het aantal bezoekers aan het eind van de ochtend was toegenomen tot enkele duizenden. Volgens hem is het feest professioneel opgezet.

Zo vol was de fabriek een uur geleden: