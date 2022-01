Politie grijpt alsnog in bij illegaal feest 'met honderden mensen' in Gelderse fabriek

Een getuige zei tegen Omroep Gelderland dat het aantal bezoekers aan het eind van de ochtend was toegenomen tot enkele duizenden. Volgens hem was het feest professioneel opgezet.

Het feest begon afgelopen nacht in een van de loodsen van de leegstaande steenfabriek Roodvoet aan de Nederrijn. Al snel waren er honderden bezoekers uit binnen- en buitenland. Op het terrein zelf en op de rivierdijk staan tal van auto's en campers geparkeerd, waarvan veel met een Belgisch, Duits of Frans kenteken.

Er is tot nu toe één arrestatie verricht, meldt Omroep Gelderland . Ook werd iemand met een ambulance weggebracht. De bezoeker is waarschijnlijk onwel geworden op het feest.

De politie grijpt alsnog in bij een groot illegaal feest in de oude steenfabriek in het Gelderse dorp Rijswijk. Er zijn tien politiebusjes het terrein opgereden, in de omgeving heeft de politie nog "enkele honderden mensen" paraat.

De politie had eerst urenlang geprobeerd om de bezoekers vrijwillig te laten vertrekken. "Onze bedoeling is dat dit illegale feest wordt beëindigd", zei een woordvoerster van de politie eerder vanmiddag. "We zien nu dat steeds meer mensen vrijwillig vertrekken, dus daarmee kunnen we dat doel bereiken."

Maar zo rond 15.45 uur ging dat de politie toch niet snel genoeg en reden de eerste busjes het terrein op. De actie had meteen resultaat: op dit moment staat er op de rivierdijk een file van bezoekers die het terrein verlaten. Voor zover nu bekend worden geen boetes uitgedeeld.

Waarnemend burgemeester Josan Meijers onthoudt zich van commentaar. "Ik zit er middenin", laat ze telefonisch weten. De gemeente gaf vanmiddag een persbericht uit waarin staat dat de eerste meldingen van het illegale feest vlak na middernacht binnenkwamen, maar dat de politie om diverse redenen niet meteen ingreep. Zo is het terrein van de oude steenfabriek "onveilig en lastig bereikbaar", zijn toegangswegen moeilijk begaanbaar én was er elders in de omgeving al veel politie-inzet nodig.

Vannacht waren er ook illegale feesten in Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Westknollendam, alle drie in Noord-Holland. Die zijn wel beëindigd door de politie. Waarom het feest in Rijswijk mocht doorgaan, is onduidelijk.