Politie beëindigt illegaal feest 'met honderden mensen' in Gelderse fabriek

De politie heeft vanmiddag met massale inzet een eind gemaakt aan een groot illegaal feest dat gisteravond begon in de oude steenfabriek in het Gelderse dorp Rijswijk. Toen een aantal politiebusjes het terrein opreed, hielden veel bezoekers het voor gezien. In lange files reden zij in hun auto's en campers over de smalle rivierdijk naar huis.

Een getuige zei tegen Omroep Gelderland dat het aantal bezoekers aan het eind van de ochtend was toegenomen tot enkele duizenden. Volgens hem was het feest professioneel opgezet en goed voorbereid.

De politie liet de feestgangers aanvankelijk ongemoeid. De gemeente wees erop dat het terrein van de oude steenfabriek "onveilig en lastig bereikbaar" is, de toegangswegen moeilijk begaanbaar zijn én dat er elders in de omgeving al veel politie-inzet nodig was.

Pas in de loop van de middag zette de politie "enkele honderden mensen" in bij de steenfabriek. Zij stelden zich rondom het terrein op in de hoop dat de bezoekers uit zichzelf weg zouden gaan. "Onze bedoeling is dat dit illegale feest wordt beëindigd", zei een woordvoerster van de politie rond 14.30 uur. "We zien nu dat steeds meer mensen vrijwillig vertrekken, dus daarmee kunnen we dat doel bereiken."

Lange file

Zo rond 15.45 uur ging die vrijwillige aftocht de politie toch niet snel genoeg en reden de eerste politiebusjes het terrein op. De actie had meteen resultaat: al snel ontstond een lange file van festivalgangers die huiswaarts keerden. Een uurtje later was ook de laatste bezoeker van de oude steenfabriek op weg naar huis.

Hoewel de ontruimingsactie zonder geweld verliep, is wel een onbekend aantal aanhoudingen verricht. De politie heeft de arrestaties niet toegelicht.

Vannacht waren er ook illegale feesten in Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Westknollendam, alle drie in Noord-Holland. Die werden na korte tijd beëindigd door de politie.