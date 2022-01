Politie beëindigt illegaal feest met honderden bezoekers in Gelderse fabriek

De politie heeft vanmiddag een eind gemaakt aan een groot illegaal feest dat gisteravond begon in de oude steenfabriek in het Gelderse dorp Rijswijk. Toen een aantal politiebusjes het terrein opreed, hielden veel bezoekers het voor gezien. In lange files reden zij in hun auto's en campers over de smalle rivierdijk naar huis.

Een getuige zei tegen de regiozender dat het aantal bezoekers aan het eind van de ochtend was toegenomen tot enkele duizenden. Volgens hem was het feest professioneel opgezet en goed voorbereid.

De invasie was een primeur voor Rijswijk, zeiden inwoners tegen Omroep Gelderland : "We wisten niet wat we zagen. Rijswijk is normaal heel rustig. Het is de middle of nowhere. Hier komt normaal geen kip. En afgelopen nacht waren er ineens 1000 mensen."

De politie liet de feestgangers aanvankelijk ongemoeid. Politiewoordvoerder Ellen Prummel zei in het NOS Radio 1 Journaal dat het terrein van de oude steenfabriek onveilig en moeilijk toegankelijk is en dat het fabrieksgebouw in feite een slooppand is. Daarom besloot de politie te wachten met ingrijpen tot het weer licht was. De organisatoren zetten vanochtend op verzoek van de politie de muziek uit, wat leidde tot het vertrek van veel bezoekers, aldus Prummel.

Zo rond 15.45 uur ging die vrijwillige aftocht de politie toch niet snel genoeg en reden de eerste politiebusjes het terrein op. De actie had meteen resultaat: al snel ontstond een lange file van festivalgangers die huiswaarts keerden. Een uurtje later was ook de laatste bezoeker van de oude steenfabriek op weg naar huis.

De politie zegt dat de beëindiging van het feest rustig is verlopen. De geluidsapparatuur is in beslag genomen. Over maatregelen tegen de organisatoren van het illegale feest is nog niets besloten.

Vannacht waren er ook illegale feesten in Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Westknollendam, alle drie in Noord-Holland. Die werden na korte tijd beëindigd door de politie.