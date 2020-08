De Jong straalt na glansrol in finale: 'Het is ongelofelijk'

En dat terwijl de 29-jarige spits in de voorgaande drie wedstrijden telkens op de bank moest beginnen. "De trainer vertelde me vanmorgen dat ik zou starten", verhaalde een stralende De Jong na afloop van het duel. "Ik had het misschien niet helemaal verwacht, maar zei dat ik er klaar voor was. Het is mooi dat je dat vertrouwen dan op zo'n manier kan terugbetalen."

Hij was er klaar voor als Julen Lopetegui hem nodig had, verzekerde Luuk de Jong de Sevilla-trainer meermaals. En daar was geen woord aan gelogen. De Jong schitterde vrijdagavond in de Europa League-finale tegen Internazionale (3-2 zege), met twee puntgave kopgoals.

Tien minuten voor rust moest Internazionale-doelman Samir Handanovic weer het antwoord schuldig blijven op wederom een knappe inzet van De Jong. Uit een vrije trap van Éver Banega stuurde de spits de bal naar de verre hoek. Vol trots: "Dit soort kopballen zijn heel speciaal, als je ze zo kan binnenkoppen bij de tweede paal..."

Uiteindelijk won Sevilla met 3-2 en mocht De Jong stralend op de foto met de Europa League-trofee. "Het is ongelofelijk. We hadden zulke moeilijke wedstrijden, tegen Inter, Manchester United, Wolves en AS Roma. Maar we speelden zo goed, als een team. We waren echt een familie, we werkten voor elkaar."

"Dat zag je vandaag ook", vervolgde De Jong, die tevens werd uitgeroepen tot Man of the Match. "Het was zwaar, we begonnen goed, maar uit het niets scoorden ze uit een penalty. En dan maak ik er twee met het hoofd. Ongelofelijk."