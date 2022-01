Uitvaartdienst voor Desmond Tutu: 'Hij was ons moreel kompas'

In Zuid-Afrika is de uitvaartdienst gehouden voor voormalig aartsbisschop en anti-apartheidsactivist Desmond Tutu. Hij overleed zondag op 90-jarige leeftijd. De dienst met koorzang, gebed en lezingen werd gehouden in de St George's-kathedraal in Kaapstad en was live te zien op de Zuid-Afrikaanse televisie.

Tutu lag de afgelopen dagen in de kathedraal opgebaard, zodat Zuid-Afrikanen afscheid van hem konden nemen. De 'Arch', zoals hij liefkozend werd genoemd, was beroemd om zijn bescheidenheid en lag nu in een eenvoudige kist. Zijn familie had gevraagd om geen bloemen te sturen, maar in plaats daarvan geld te schenken aan goede doelen.

De uitvaart was kleinschalig. Vanwege de coronasituatie waren er maar zo'n honderd mensen in de kerk. Tutu's weduwe Nomalizo Leah, bekend als 'Mama Leah', zat in een rolstoel op de eerste rij met een paarse sjaal om, de kleur van de kerkelijke gewaden van haar man.

Mabel van Oranje

De andere aanwezigen waren familieleden, geestelijken, en een paar internationale gasten en een aantal Zuid-Afrikaanse hoogwaardigheidsbekleders onder wie president Ramaphosa. Ook prinses Mabel, de weduwe van prins Friso, was er. Zij kende Tutu persoonlijk en stond samen met hem aan de basis van de organisatie Girls Not Brides, die een einde probeert te maken aan kindhuwelijken.

President Ramaphosa hield een toespraak waarin hij Tutu een wereldicoon noemde, een kruisvaarder in de strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. Hij zei dat Zuid-Afrika veel aan hem te danken heeft en noemde Tutu het morele kompas van zijn land.