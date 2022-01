Voetbal in 2022: 'Als Van Gaal succes boekt, moet hij met Truus gaan praten'

Bijna alle dagen voetbal, ook in 2022. In het nieuwe jaar barst de speelkalender wederom uit zijn voegen. Maar wat kunnen we verwachten? We vragen het aan een aantal vaste voetbalvolgers van de NOS. Analist Leonne Stentler, presentatoren Rivkah op het Veld en Tom Egbers, verslaggever Joep Schreuder, Spanje-correspondent Edwin Winkels en commentatoren Jan Roelfs en Ragnar Niemeijer blikken vooruit op het komende voetbaljaar. Wordt herfstkampioen PSV straks ook landskampioen? - Analist Leonne Stentler "Ik denk van wel, ondanks dat Ajax de sterkste selectie heeft. Dit heeft te maken met de maand januari, die gelijk cruciaal wordt. Ajax speelt de eerste wedstrijd na de winterstop in en tegen Utrecht en een week later in Eindhoven tegen PSV." "Deze wedstrijden worden gespeeld in een periode waarin topscorer Sébastien Haller ontbreekt vanwege de Afrika Cup. Ook vond ik Ajax vlak voor de winterstop soms een wat wankele indruk maken. Ook fysiek."

"PSV heeft juist laten zien makkelijk met blessures om te kunnen gaan. Dat had ik aan het begin van het seizoen niet gedacht. Ritsu Doan en Yorbe Vertessen werden bijvoorbeeld moeiteloos ingepast en maakten indruk. PSV zit in de flow, terwijl Ajax het in een belangrijke periode zeer lastig gaat krijgen." Kan Oranje met Van Gaal opnieuw verrassen op een WK? - Presentator Tom Egbers "We weten eigenlijk niks, want de loting is nog niet eens geweest, maar ik verwacht sowieso een heel interessant WK, simpelweg omdat Van Gaal aan het hoofd van de expeditie staat. Er zullen clashes komen, er zullen spelers op hun nummer worden gezet, de pers zal worden geschoffeerd. Het zal geen seconde saai zijn rond het Nederlands elftal."

Bondscoach Louis van Gaal in gesprek met Arnaut Danjuma - ProShots

"Natuurlijk moet Van Gaal in staat worden geacht om het kunststukje van 2014 te herhalen. Maar hij is daarbij van een heleboel factoren afhankelijk, zoals de organisatie van het toernooi zelf, blessures en de tegenstanders. Van Gaal sluit het toeval graag uit, maar dat kan niet. Dat vindt hij heel vervelend, maar het is zo." Hoe gaat het verder met Memphis Depay en Frenkie en Luuk de Jong bij FC Barcelona? - Correspondent Edwin Winkels "Barcelona is druk bezig om zich deze winter van een aantal spelers te ontdoen, vooral om salariskosten te besparen. Wat Luuk de Jong betreft, is het eigenlijk einde verhaal. Hij past niet bij de spelopvattingen van coach Xavi en mag dus vertrekken." "Dat Frenkie de Jong ook weg moet, is alleen maar gebaseerd op geruchten. Xavi waardeert hem enorm, dus als het niet nodig is, zullen ze hem willen houden. En Memphis zal in principe ook wel blijven. Als het namelijk ergens aan ontbreekt bij Barça, dan zijn het spelers die een doelpunt kunnen maken." "Het belangrijkste doel voor Barcelona is eigenlijk het halen van de vierde plaats. Dan zijn ze voor volgend seizoen zeker van de Champions League. Het kan ook nog makkelijk, want de verschillen zijn niet zo groot. Als ze het niet halen, dan is dat - vooral financieel - rampzalig." Is PEC Zwolle nog te redden? - Commentator Jan Roelfs "Je zou zeggen dat PEC gedoemd is om te degraderen. Maar goed, er zijn nog zestien wedstrijden te spelen. Vorig seizoen wist FC Emmen het vanuit kansloze positie nog bijna om te draaien. Ik vind PEC momenteel kwalitatief niet onderdoen voor Sparta en Fortuna, die zestiende en zeventiende staan."

Stand eredivisie - NOS

"Het probleem is het gebrek aan doelpunten. Als ze zich in de winterstop voorin kunnen versterken, dan zie ik PEC nog wel voor een wonder zorgen. Zeker op basis van het voetbal dat ze soms laten zien. Coach Dick Schreuder houdt vast aan z'n ideeën, PEC graaft zich niet in. Dat is alleen maar te prijzen." Krijgt bondscoach Parsons de Oranjevrouwen op tijd aan de praat voor het EK? - Presentatrice Rivkah op het Veld "De klus waaraan Parsons is begonnen, zou voor iedere nieuwe coach lastig zijn geweest. Ga maar eens aan de slag bij de Europees en vice-wereldkampioen. Hopelijk gaat het feit dat hij er nu fulltime is, zorgen voor beter spel en betere resultaten."

Mark Parsons moet de Oranjevrouwen op het EK naar nieuwe successen leiden - ProShots

"Nederland zal de groepsfase op het EK wel overleven. Daarna is er een aantal landen, met name Engeland en Spanje, dat waarschijnlijk sowieso te goed zal zijn. Maar je weet niet hoe het loopt. Als de speelsters de ideeën van Parsons echt gaan begrijpen, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Dat heeft dit team al eerder laten zien." Wie wordt de grootste verrassing van dit seizoen? Twente of Cambuur? - Leonne Stentler "Cambuur wordt de grootste verrassing. Ook de andere gepromoveerde clubs, Go Ahead Eagles en NEC, maken een goede indruk, maar krijgen te maken met een terugval. Cambuur blijft goed presteren. De zieke trainer Henk de Jong heeft de zaken duidelijk neergezet en het middenveld zit goed in elkaar, waardoor het spel vaak goed is." "De ploeg lijkt razendsnel volwassen geworden te zijn na de 9-0 nederlaag tegen Ajax. Toen hadden ze de rijen wat meer gesloten kunnen houden, al hadden ze ook de pech dat Ajax vroeg wist te scoren. Jamie Jacobs en Alex Bangura zijn voor mij de pareltjes uit het team. Ook zie je dat de Letse Roberts Uldrikis steeds beter zijn draai weet te vinden." Wie moet Louis van Gaal opvolgen na het WK? - Tom Egbers "Als Van Gaal met het Nederlands elftal in Qatar succes boekt, moet hemel en aarde worden bewogen om hem langer te houden. Dan moet hij nog een keer met zijn vrouw Truus gaan praten, maar wie weet zit het erin."

Het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen op 16 november - ANP

"Als er toch een nieuwe trainer moet komen, dan liggen drie namen voor de hand: Erik ten Hag, Peter Bosz en ook Arne Slot. Om verschillende redenen hebben zij de specifieke kwaliteiten om bondscoach te worden. De KNVB zal tegen die tijd moeten kijken wie er beschikbaar is." Is Marcel Brands de ideale opvolger van Nico-Jan Hoogma, als directeur topvoetbal van de KNVB? - Tom Egbers "Natuurlijk zou het Marcel Brands kunnen worden. Hij heeft in elk geval op hoog clubniveau gewerkt. Zeker is dat het een bepalende rol is, met het oog op het benoemen van een bondscoach. Ik weet alleen niet of Brands het zelf zou willen." Maakt Joey Veerman Feyenoord sterker? - Commentator Ragnar Niemeijer "Ik moet het eerst zien, dan geloven. Ik zeg nog geen volmondig 'ja'. Je ziet af en toe wel dat Veerman iets bijzonders heeft, maar er zijn ook veel wedstrijden waarin je dat gevoel minder hebt. Gaat hij op een hoger niveau wekelijks het verschil maken?"

Heerenveen-middenvelder Joey Veerman staat in de belangstelling van Feyenoord - ANP

"Natuurlijk zou hij stappen kunnen maken, met betere spelers om zich heen. Het is wel een speler van wie je graag wil zien waar zijn plafond ligt. Maar op welke positie moet hij dan spelen? Het middenveld bij Feyenoord staat goed. Je kunt je afvragen of het wel de juiste club voor hem is. Zou Veerman niet beter passen bij een club als AZ?" Waar eindigt Ajax dit seizoen in de Champions League? - Verslaggever Joep Schreuder "Hoever Ajax komt, is van veel factoren afhankelijk. Je moet natuurlijk geluk hebben met de loting voor een eventuele kwartfinale. Veel zal ook afhangen van de maand januari, met uitwedstrijden tegen FC Utrecht en PSV. Hoe komt Ajax daar doorheen? Blijft iedereen fit? Ze zullen er snel moeten staan, om klaar te zijn voor Benfica." "Normaal gesproken moet Ajax, als alles honderd procent is, Benfica kunnen verslaan. Maar zoals Borussia Dortmund het deed in de Arena, met al die ruimte die ze weggaven, gaat Benfica niet spelen. Zij willen Ajax ontregelen en zijn meesters in het bespelen van de kleine ruimte. Daarom denk ik ook dat een tegenstander als Paris Saint-Germain eigenlijk beter was geweest. Dat is een topploeg, maar zij laten je wel voetballen."