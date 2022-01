Ludiek protest in Grave om herindeling: 'Wij zijn de hoofdstad'

Inwoners van het eeuwenoude vestingstadje Grave zijn vannacht in een bonte stoet met trom en vaandels de straat op gegaan. Ze riepen Grave om middernacht uit tot de 'hoofdstad' van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

"We hebben al zo lang stadsrechten. Er is maar één stad in het Land van Cuijk en dat is Grave", zegt Peter Linders van de Stichting Vestingstad Grave Hoofdstad Land van Cuijk bij Omroep Brabant.

Grave maakt sinds vandaag net als Boxmeer, Cuijk, Mill, Sint Hubert en Sint Anthonis deel uit van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daar is een lange geschiedenis aan voorafgegaan: in 1850 werd al over herindeling gesproken. Politici voelden er aanvankelijk niets voor, maar het proces kwam in een stroomversnelling toen dit voorjaar bleek dat twee derde van de inwoners een voorkeur had voor aansluiting bij de nieuwe gemeente.

Het vrolijke protest van vannacht in Grave was niet gericht tegen de herindeling op zich. Het ging de initiatiefnemers vooral om de positie die het stadje gaat innemen in het Land van Cuijk, bang als ze zijn dat vooral het veel grotere Boxmeer of Cuijk de meeste aandacht krijgt.

Edelman en ridder

Langs de weg betuigen inwoners van Grave steun aan de "proclamatie tot hoofdstad Land van Cuijk". "We zijn een beetje chauvinistisch, maar dat mag toch wel", zegt een man. "We bestaan al bijna 700 jaar. Het is meer dan verdiend."

Bij het graf van Jan I van Cuijk houdt de stoet halt. De edelman, ridder en volle neef van Gijsbrecht IV van Amstel speelde een belangrijke rol in Grave aan het eind van de dertiende eeuw. Nu hijst hij denkbeeldig de vlag van Grave. "Dit is veel leuker dan oliebollen eten", zegt Linders. "We hebben ons hart aan Grave verpand."