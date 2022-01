Politie: veel incidenten, maar nergens echt uit de hand gelopen

De Nederlandse politie omschrijft de afgelopen Nieuwjaarsnacht als druk, maar dankzij ingrijpen van onder meer de mobiele eenheid is het nergens "echt uit de hand" gelopen, zo meldt nationaal commandant Willem Woelders.

Meerdere politieagenten op verschillende plekken in het land raakten gewond doordat ze bekogeld werden met zwaar vuurwerk, flessen en stenen. Zo moest ambulancepersoneel in Amsterdam door de mobiele eenheid beschermd worden tegen mensen die met vuurwerk gooiden.

In het Friese Burdaard liepen drie politieagenten mogelijk gehoorschade op toen ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk. De groep werd door de mobiele eenheid met traangas uit elkaar gedreven. "Het is triest dat er weer hulpverleners gewond zijn geraakt. Elke gewonde agent of hulpverlener is er een te veel", zegt Woelders.

Veel vuurwerk afgestoken

Ondanks het vuurwerkverbod en de inbeslagname van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk werd vannacht toch veel vuurwerk afgestoken. Verder waren er door het hele land autobranden. De politie trad ook op diverse plekken op tegen illegale feesten. Dat leidde nergens tot grote problemen.