Fietsers vinden drie zwaargewonde vrouwen in autowrak Twello

Fietsers hebben vanochtend vroeg net buiten Twello een autowrak aangetroffen waarin drie zwaargewonde vrouwen lagen. Hulpdiensten hebben de vrouwen uit het wrak gehaald en overgebracht naar ziekenhuizen in Deventer en Apeldoorn.

De drie waren zelf niet in staat 112 te bellen, meldt RTV Oost. Het is onduidelijk hoelang ze al in de auto lagen voordat ze werden gevonden.

De fietsers vonden de gecrashte auto vanochtend om 05.15 uur, op een bosweg net buiten Twello. De zwaargewonde inzittenden bleken twee vrouwen uit Twello en een uit het nabijgelegen Deventer. Volgens onbevestigde berichten hadden ze geen gordel om.

In de auto werden ook een lachgastank en een aantal ballonnen aangetroffen. De politie onderzoekt of sprake was van rijden onder invloed. Bij de bestuurster zijn in het ziekenhuis diverse drugs- en alcoholtests afgenomen. De politie heeft de mobiele telefoons van de drie in beslag genomen.