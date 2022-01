Supertalent Bol ziet verbeterpunten na olympisch succes en deelt geheim van de smid

Daarna overlegde ze met haar coach en schreef ze haar wedstrijdplan. "In de laatste trainingen denk ik daar dan aan." De aanpak resulteerde uiteindelijk in "de ideale race op dat moment".

De specialiste op de 400 meter en 400 meter horden, op die laatste afstand won ze op de Spelen in Tokio een bronzen medaille, heeft haar vizier gericht op de WK indoor (in maart in Belgrado) en de WK (Eugene) en EK outdoor (München) in de zomer van dit jaar. Ze vindt dat ze zich nog op veel vlakken kan verbeteren en is daar nu al mee bezig.

21 jaar oud en al een olympische medaille op zak. Dit is voor veel mensen niet weggelegd, maar wel voor studente, spring in 't veld en sprintkanon Femke Bol. De atlete gaat echter niet op haar lauweren rusten. Voor Bol moet 2022 het volgende succesjaar worden.

Bol vindt dus dat er nog vooruitgang geboekt kan worden. Ze praat over haar techniek bij het nemen van de horden, haar acceleratievermogen en en het feit dat ze nog meer ervaring moet opdoen.

Ze is nog maar drie jaar serieus bezig met deze discipline en neemt een voorbeeld aan de twee vrouwen die voor haar eindigden op de Spelen: de Amerikaanse toppers Dalilah Muhammad en Sydney McLaughlin, die een korte 'zweeffase' hebben bij het nemen van een horde. "Dalilah heeft bijvoorbeeld een hele mooie hordentechniek."

Bol is nog niet tevreden over de houding van haar benen als ze over een horde van 76,2 centimeter (de hoogte bij de 400 meter voor vrouwen) springt. Kleine verbeteringen kunnen volgens Bol een groot verschil maken. "Als je een honderdste aan je techniek verbetert, dan is dat na tien horden al een tiende winst. Dat zou voor mij betekenen dat ik 51 seconden loop."

Efficiënt

De studente van de Wageningen University wil ook graag efficiënter lopen, zodat ze voor het laatste stuk van een race meer energie overhoudt. Ook op dit vlak spelen details een cruciale rol.

Bol hoopt tijdens een race zo lang mogelijk vijftien passen tussen de horden, die vijfendertig meter uit elkaar staan, te zetten, zodat ze steeds met haar goede been uitkomt. Door verzuring lukt dat niet altijd, waardoor ze soms moet overschakelen op het minder ideale 16 pas-ritme.

Bol heeft nog even de tijd om alles af te stemmen. De WK outdoor in juli is het hoofddoel. "Dat is het allerbelangrijkste toernooi en ik hoop daar op mijn best te zijn. Op de EK hoop ik die piek vast te hebben gehouden en een opnieuw een goede prestatie neer te zetten."