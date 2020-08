Trefzekere De Jong schittert in hoofdrol bij Europa League-winst Sevilla

Luuk de Jong - Reuters

Luuk de Jong heeft met twee doelpunten een belangrijk aandeel gehad in de Europa League-winst van Sevilla. De Spaanse ploeg was in de doelpuntrijke finale met 3-2 te sterk voor Internazionale uit Italië. Het is voor de zesde keer in de geschiedenis dat Sevilla de Europa League (voorheen UEFA Cup) winnend heeft afgesloten. Na zijn winnende doelpunt in de halve finale tegen Manchester United kreeg De Jong in de finale een basisplaats toebedeeld. Dat was voor de 29-jarige Nederlandse spits de eerste basisplaats in de Europa League sinds 27 februari dit jaar.

Luuk de Jong is twee keer trefzeker in Europa League-finale - Getty Images

De Jong zag zich op het veld tegenover een landgenoot geplaatst, namelijk Stefan de Vrij. De Nederlandse verdediger is dit jaar uitgegroeid tot vaste waarde bij Inter en werd zelfs uitgeroepen tot beste verdediger in de Serie A. Snelle penalty De Europa League-finale in Keulen stond onder leiding van Danny Makkelie. De Nederlandse scheidsrechter wees in de derde minuut al naar de stip. Sevilla-verdediger Diego Carlos trok aan de noodrem en haalde de veel snellere Romelu Lukaku neer in het strafschopgebied. De Belg, dit seizoen al zes keer trefzeker in vijf Europa League-wedstrijden, ging zelf achter de bal staan. Bono dook wel naar de goede hoek, maar de zuiver ingeschoten penalty was onhoudbaar voor de Marokkaanse keeper van Sevilla.

Luuk de Jong kopt de gelijkmaker binnen - Pro Shots

De Italiaanse ploeg kon echter niet lang van de voorsprong genieten. De Jong liet zien dat hij verdiend in de basis stond bij Sevilla. Hij maakte zich los van Diego Godín, dook naar de bal en kopte prachtig raak. Tot de goal van De Jong was Pierre van Hooijdonk de laatste Nederlander die het net wist te vinden in de finale van de Europa League. Van Hooijdonk scoorde twee keer voor Feyenoord tegen Borussia Dortmund in 2002, toen het toernooi nog de UEFA Cup heette. Opnieuw De Jong Na ruim een halfuur spelen was het opnieuw De Jong die het net wist te vinden voor Sevilla. Uit een vrije trap kopte hij de bal knap in de verre hoek. Doelman Samir Handanovic was kansloos.