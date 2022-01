Eurobiljetten zijn 20 jaar oud: 'Vooral vijfje is toe aan opfrisbeurt'

De eurobiljetten zijn vandaag twintig jaar oud. Op 1 januari 2002, iets na middernacht, werden de eerste biljetten uit de geldautomaat getrokken. Gerrit Zalm, toen minister van Financiën, was een van de eersten die stond te pinnen. Het gebruik van contant geld is in twintig jaar tijd drastisch afgenomen. Het aantal keer dat Nederlanders geld uit de muur halen, is in die tijd met 73 procent gedaald. Toch werkt de Europese Centrale Bank de komende jaren aan een nieuw ontwerp van de biljetten.

Gerrit Zalm pint de eerste euro's - ANP

Volgens Ton Roos, als directoraat bankbiljetten verantwoordelijk voor de biljetten die de centrale bank uitgeeft, blijven de briefjes de komende jaren hard nodig. "Ik betaal nog elke dag met contant geld en ik denk ook dat het contant geld nog heel lang met ons zal blijven", zegt Roos. "Het is heel belangrijk dat mensen een keuze hebben en houden voor contant geld. Zodat ze niet verplicht worden om een zekere manier van betalen te hanteren." Uit onderzoek blijkt dat Nederland van alle eurolanden het minst gebruik maakt van contant geld. "Daarmee is het land een buitenbeentje", zegt Roos, die verwacht dat het gebruik van de biljetten (ook in andere landen) de komende jaren verder gaat teruglopen.

Een caissière krijgt les in euro's herkennen in 2001 - ANP

De biljetten moeten nieuwe beveiliging krijgen tegen valsmunters én ze moeten langer meegaan. Want de biljetten die nu in de portemonnee zitten, gaan maar een paar jaar mee. "Vooral het 5 eurobiljet, dat wordt gebruikt als wisselgeld", zegt Roos. Dat biljet wordt iedere keer gevouwen en in de portemonnee gestopt. Een biljet gaat anderhalf tot twee jaar mee. Maar die van 100, daar zijn mensen zuiniger op. Die gaan een jaar of vier of vijf mee." Daarnaast is het ontwerp van het 5-eurobiljet het minst populair, blijkt uit onderzoek van de centrale bank. "Ik vind hem te grijs. Dat mag wel wat minder", zegt Roos.

Miljarden briefjes Op 1 januari 2002 werden meer dan 7 miljard biljetten in omloop gebracht in 12 landen. Inmiddels kan er in 19 landen mee worden betaald en zijn er meer dan 27 miljard biljetten in omloop. Europeanen hebben nog voor miljarden aan oude briefjes en munten liggen van de valuta die voor de euro werd gebruikt. Persbureau Bloomberg berekende dat het gaat om een bedrag van ongeveer 8,5 miljard euro. Qua guldens gaat het om een bedrag van ongeveer 450 miljoen euro. De guldenbriefjes kunnen nog de komende 10 jaar worden omgewisseld voor euro's bij De Nederlandsche Bank.