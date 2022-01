Laatste Golden Girl overleden, alleen Redford stond nog op haar verlanglijstje

Ze begon haar ruim 75 jaar durende carrière in 1939 met het zingen van liedjes op een experimenteel tv-kanaal in Los Angeles. Daarna werkte ze mee aan verschillende radioshows en ze kreeg uiteindelijk een eigen radioprogramma.

Betty White, de laatste nog overgebleven Golden Girl, is overleden . De in 1922 in Oak Park, Illinois geboren actrice, presentatrice en comédienne was de langst werkende actrice in Hollywood.

Mary Tyler Moore Show

In de jaren 50 was White op televisie te zien als medepresentator van de dagelijkse tv-show Hollywood on Television. Na het vertrek van de presentator nam ze de show over en in 1954 kreeg ze haar eigen dagelijkse talkshow The Betty White Show.

Naast het presenteren van programma's speelde ze ook rollen in televisieseries. In de jaren 70 had ze veel succes met haar met een Emmy Award bekroonde rol als de mannenverslindende Sue Ann Nivens in The Mary Tyler Moore Show.

'Terminaal naïef'

Haar bekendste rol speelde ze toen ze al in de zestig was, in de populaire sitcom The Golden Girls (1985-1992). In die serie, over vier vrouwen op leeftijd die samen in een huis wonen in Miami, speelde White de dommige Rose Nylund. Het leverde haar een Emmy Award op. Zelf noemde ze Rose overigens niet dom, maar "terminaal naïef".