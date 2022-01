De Mobiele Eenheid was ook aanwezig op de Dam, maar die heeft zelf niet hoeven ingrijpen. AT5 schrijft dat rond 00.30 uur het plein deels was leeggemaakt. Daarna was de situatie volgens de politie snel onder controle.

Rond 01.00 uur waren de meeste mensen vertrokken. De politie heeft geen arrestaties op de Dam gemeld.