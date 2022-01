Nieuwjaarsstunt: Legobeeld André Hazes duikt op in Friesland

Hazes in Oldeberkoop! Geweldige stunt van de geitefok! #oldeberkoop pic.twitter.com/xwqFZkvCRn

Het beeld is in de nacht van maandag op dinsdag zonder toestemming meegenomen. Op de lege plek werd een briefje aangetroffen met de tekst: "Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden."

Op Facebook schrijft De Geitefok met de actie aandacht te willen vragen voor de zware coronatijd die Nederland al twee jaar in zijn greep houdt.

"Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis. Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad", schrijft voorzitter Jan-Bart Hof. "We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van alle vervelende maatregelen."

Ludieke actie

Het door Streetart Frankey gemaakte beeld stond sinds vorig jaar zomer op de Dam. Het is een initiatief van horecaondernemer Won Yip en Rachel Hazes, de weduwe van de overleden zanger.

Yip liet na de vermissing al weten dat hij dacht aan een ludieke actie. "Ik geloof in het goede van de mens. Dus geef hem om te beginnen om het kwartier een blikje bier en dan ga ik er vanuit dat het beeld na oud en nieuw teruggeplaatst wordt."

Het lijkt er ook op dat het beeld terugkomt op de Dam. De Geitefok gaat contact opnemen met Won Yip en Rachel Hazes en zegt een 'goede afhandeling' te beloven, schrijft AT5.