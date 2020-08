EU en Verenigde Staten verlagen exporttarieven

De Verenigde Staten en de EU hebben een akkoord gesloten over het verlagen van de wederzijdse exporttarieven. Dat hebben de landen bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring. Volgens de betrokken onderhandelaars gaat het om een pakket dat honderden miljoenen euro's waard is. Het is voor het eerst in twintig jaar dat de EU en de VS hun onderlinge exporttarieven verlagen.

De VS verlagen de tarieven op onder meer kant-en-klaargerechten, kristal glaswerk en sigarettenaanstekers met 50 procent. Die producten hebben een jaarlijkse handelswaarde van zo'n 136 miljoen euro. De EU heeft besloten de heffingen op levende en bevroren kreeftproducten af te schaffen voor de komende vijf jaar. De kreeften hebben een handelswaarde van ongeveer 95 miljoen euro.

De afgelopen jaren liepen de exporttarieven juist op vanwege een conflict over onder meer de Europese subsidies voor de vliegtuigbouwer Airbus. Vorig jaar concludeerde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat de subsidies illegale staatssteun zijn. De VS kreeg toestemming om importheffingen in te voeren op 7,5 miljard aan Europese producten.

Eerste stap

De Amerikaanse en Europese onderhandelaars hopen met dit akkoord een eerste stap te zetten naar een betere relatie. Maar volgens ING-econoom Raoul Leering is de kans niet groot dat er na dit akkoord nog heel veel andere exporttarieven zullen worden verlaagd. "Het zou niet logisch zijn als Trump nu vlak voor de verkiezingen van zijn geloof valt en uit een heel ander vaatje gaat tappen. Hij heeft zich geprofileerd als president die de Amerikaanse banen beschermt door importtarieven te verhogen en zo binnenlandse producenten een kostenvoordeel te geven."

De verlaging van de tarieven moeten volgens Leering vooral worden gezien als een poging van de EU om de Verenigde Staten wat gunstiger te stemmen bij andere onderhandelingen.