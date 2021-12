Dode bij schietpartij in Rotterdam

In Rotterdam is vanavond een man om het leven gekomen bij een schietincident. Dat gebeurde even voor 19.30 uur, in de Westerbeekstraat, in de wijk Feijenoord in het zuiden van de stad.

Er rukten meerdere ambulances uit, maar de hulpverleners konden het leven van het slachtoffer niet redden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Diverse media melden dat het slachtoffer een man van 31 zonder vaste woon- of verblijfplaats is, maar dat wordt door de politie niet bevestigd.

De aanleiding voor de schietpartij is onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie doet in de buurt onderzoek en zoekt naar sporen. Iedereen die informatie of beelden heeft van het incident wordt gevraagd contact op te nemen.