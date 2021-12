Golden Girls-actrice Betty White (99) overleden

De Amerikaanse actrice Betty White is overleden op 99-jarige leeftijd, meldt entertainmentsite TMZ. Een van haar bekendste rollen was die van Rose Nylund in de serie The Golden Girls, die liep van 1985 tot 1992.

Maar haar carrière begon al in 1939 en omspande dus bijna acht decennia. In de jaren 40 werkte ze voor de radio, waar ze haar eigen show had. Al in 1949 was ze voor het eerst op tv te zien in Hollywood on Television, samen met Al Jarvis.

Een compilatie van de leukste momenten van White in The Golden Girls: