Een dode en drie vermisten na explosie in Turnhout, vrouw uit puin gered

"De stabiliteit van het gebouw is niet goed", zei burgemeester Van Miert. "Maar het is wel belangrijk dat we zo snel mogelijk vooruitgaan om eventuele slachtoffers te vinden. We moeten stuk voor stuk, brokje per brokje wegnemen."

Een vrouw die levend onder het puin lag is aan het einde van de avond gered. Na de explosie had ze meer dan tien uur vastgezeten, meldt de VRT . Hulpverleners hadden de hele dag contact met haar en eerder zei het hoofd van de reddingswerkers al dat ze haar "nog alle kansen gaven".

Belgische media melden dat de explosie in een appartementencomplex in Turnhout ten minste een dode is gevallen. Een van de vier mensen die vanmiddag nog werden vermist is dood onder het puin vandaan gehaald. Voor het leven van de andere drie wordt gevreesd. Het zoeken gaat vannacht door.

Rond 08.15 uur stortte een deel van de voor-en achtergevel van het complex in door een ontploffing, waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. De kans bestaat dat ook het dak naar beneden komt. Dat maakt het reddingswerk moeilijker.

In het gedeelte dat is ingestort, woonden tien mensen. Het was in eerste instantie onduidelijk hoeveel van hen op het moment van de explosie aanwezig waren. In de loop van de dag bleek dat een aantal bewoners op het werk of bij vrienden was.

Eén slachtoffer kon snel worden gered en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de krant Het Laatste Nieuws maakt deze vrouw het goed. Ze is geopereerd en dat is goed verlopen.