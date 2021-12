Oudejaarsdag in beeld: van oliebollenfiles tot vuurwerkshows

Vuurwerk en lichtshows, hier is het al 2022 - NOS

Het feesten, voor zover dat kan, begon al vroeg met onder meer het afschieten van een enorm kanon, gevuld met carbid. RTV Oost was erbij:

'Geen oordoppen mee, daar gaan we spijt van krijgen' - NOS

In Amsterdam was het vanmiddag druk bij een café in de Jordaan met een afhaalpunt waar bier werd verkocht. Na het kopen van het bier bleven veel mensen in de buurt hangen:

Oudejaarsdag bij Cafe Het Bruine Paard aan de Prinsengracht in de Jordaan - Mariette Carstens

En natuurlijk was het druk bij de oliebollenkramen. Bij sommige kramen was de wachttijd urenlang, bij andere plekken stonden mensen met de auto in de file. Zoals hier in Almere:

Het is druk bij de oliebollenkraam... - NOS

Ook bij deze oliebollenkraam was het druk: niet alleen om de kwaliteit van de bollen, maar ook om de eigenaar een hart onder de riem te steken. Gisteren moest de kraam van bakker Maurice Bakx en zijn vrouw dicht na een gasexplosie. Het stel is in het ziekenhuis behandeld voor brandwonden. Maar met hulp van andere oliebollenbakkers ging Bakx vandaag toch open:

Drukte bij oliebollenbakker, die gisteren werd getroffen door gasexplosie: 'Ontroerend' - NOS

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bezocht een brandweerkazerne in Enschede. Hij sprak daar met brandweerlieden over hun voorbereidingen op de nieuwjaarsnacht:

Grapperhaus bezoekt brandweerlieden in Enschede - ANP

In andere landen bereiden ze zich ook voor op de jaarwisseling. Zo maken Mexicanen zich klaar voor het nieuwe jaar met hulp van sjamanen en geluksamuletten:

Mexicaans ritueel voor het nieuwe jaar: 'Een reiniging voor het slechte' - NOS