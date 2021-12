Warmste Oudjaarsdag sinds begin meting, 'superzachte' nacht in aantocht

Het landelijke warmterecord voor Oudjaarsdag is gesneuveld. Bij het KNMI in De Bilt steeg de temperatuur vannacht tot 14,4 graden. Dat is 0,7 graden meer dan het oude record uit 2017.

Ook het lokale record ging eraan: in 2017 werd in het Limburgse Arcen 14,5 graden, maar in Ell, tussen Weert en Roermond, steeg de temperatuur vandaag naar 15,1 graden.

Het voor deze tijd van het jaar ongewoon warme weer is een gevolg van de aanvoer van tropische lucht. Die stuwt de temperatuur op, ook als de zon zich niet laat zien.

Vannacht en morgen

Vanavond en vannacht koelt het nauwelijks af. NOS-weervrouw Willemijn Hoebert spreekt van een "superzachte" nacht met een temperatuur tussen de 9 en 13 graden. Dat is fors boven de gemiddelde temperatuur in de Nieuwjaarsnacht. Die is ongeveer 1,5 graad.

Het blijft droog en over het algemeen bewolkt. Alleen in het noorden van het land zijn opklaringen mogelijk. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Morgen overdag stijgt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. De zon laat zich zien, er zijn ook wolkenvelden. Dat gaat gepaard met een matige en aan zee krachtige zuidenwind.