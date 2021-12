Na 252 speelminuten in een half seizoen is Brobbey weer terug bij Ajax

Brian Brobbey keert op 1 januari terug bij Ajax. De Amsterdammers huren de 19-jarige spits, die afgelopen zomer nog transfervrij vertrok uit de Johan Cruijff Arena, tot 30 juni 2022 van RB Leipzig.

"Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt. Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben", verklaarde directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax de terugkeer van de aanvaller.

Weinig speelminuten

Brobbey, die vanaf 2010 de jeugdopleiding bij Ajax doorliep en in oktober 2020 bij de Amsterdamse club in het eerste elftal debuteerde, was bij Leipzig ontevreden over het aantal speelminuten dat hij kreeg. Hij kwam weliswaar in veertien wedstrijden binnen de lijnen namens Die Roten Bullen, maar maakte daarin slechts 252 speelminuten, een gemiddelde van 18 minuten per duel.

En laat dat nou net het scenario zijn dat sommigen voorspelden toen bekend werd dat Brobbey een laatste contractvoorstel van Ajax naast zich had neergelegd, ten faveure van een stap naar de Duitse topclub.

Flirt van Raiola

De zaakwaarnemer van Brobbey, Mino Raiola, flirtte recent in Studio Voetbal al openlijk met een terugkeer. "Ajax laat echt zien dat ze hem terug willen hebben", zei Raiola. "Het gevoel is goed. Hij moet zo veel mogelijk spelen en Leipzig is op dit moment een beetje de weg kwijt."