'De manager van Verstappen strijkt over zijn hart en wordt onze safety car'

"Elke beweging leggen we vast. Dit is bijna net zo spannend als de race. Maar krijg ik Verstappen voor de camera? Ik loop naar de manager van Max, Raymond Vermeulen. Die zegt niets toe, sterker nog: 'Sorry, maar ik denk dat je kansloos bent.'"

"Zolang die onduidelijkheid er is, krijgen we 'm al helemaal niet te spreken. Voor onze ogen voltrekt zich een bijzonder schouwspel. Overleg bij Red Bull, overleg bij Mercedes. Dan een vergadering met de raceleiding, dan weer terug naar het eigen kamp. Iedereen kijkt ernstig. Daarna herhaalt dezelfde scène zich nog een keer. De klok tikt door. Hilversum smeekt om een reactie van Max."

"Twee uur na de race. Eindelijk zien we hem, Max Verstappen. Hij vlucht naar binnen, gaat zitten op een kruk. Zijn eerste rustmoment in de totale gekte. Ik zoek contact met Gemma, de dame van Red Bull die hem begeleidt. Ze kijkt naar me, schudt nee. 'No chance, you should have been in the tv-pen.'"

"Tijdens de race vergeet ik mijn zorgen om Verstappen straks te kunnen interviewen. De bizarre ontknoping maakt euforisch. Dit is topsport op z'n mooist. Die plotselinge wending in een verhaal. Verstappen wereldkampioen!"

"We zijn alweer twee uur verder. Plotseling klinkt er applaus. Team Red Bull heeft de slag gewonnen. De raceleiding zegt: Verstappen is en blijft wereldkampioen. Voorlopig althans, want Mercedes kan nog in beroep gaan. Weer benader ik Vermeulen. Die avond alweer voor de vijfde keer. 'Je bent me aan het stalken', zegt hij met een lach. Ik antwoord: 'Als ik Max niet heb, word ik ontslagen, Raymond!'"

"Even voor middernacht - gelukkig is het in Nederland drie uur vroeger- dan toch de bevrijdende wending. Vermeulen strijkt over zijn hart, zegt: 'Kom snel even naar binnen met je cameraman.' Verstappen heeft gedoucht. Ik kan hem drie vragen stellen. Basale vragen: over de race, over de nasleep, wat maakt hem het meeste trots?"

"Als Daan en ik onze spullen pakken, zijn we opgelucht. Het was een lange dag, maar we zijn getuige geweest van een zeer bijzonder moment. En dat we de kersverse wereldkampioen voor de camera hebben gekregen, maakt het compleet. Met dank aan de manager, onze safety car."