Jongen (12) omgekomen bij incident met klaphamer, verdachte gearresteerd

Bij een incident in Haaksbergen is een 12-jarige jongen omgekomen. Een andere jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon is aangehouden, meldt de politie.

Volgens de politiewoordvoerder hadden de kinderen geen schuld aan het incident aan de Albert Cuypstraat. Ze waren omstanders terwijl iemand een klaphamer gebruikte. Zo'n apparaat wordt gebruikt om bijvoorbeeld magnesiumpoeder te laten ontploffen.

Buurfeestje

Bij die klap zou het slachtoffer om het leven zijn gekomen. Het tweede kind is ernstig gewond geraakt. Degene die is aangehouden zou de klaphamer hebben bediend. Volgens RTV Oost gaat het om een man.