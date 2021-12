Tijsterman stopt als bondscoach van handbalsters

Monique Tijsterman stopt als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Na een interim-periode van vier maanden is in onderling overleg besloten dat haar periode niet zal worden verlengd.

"Ik ben er trots op dat ik deze mooie kans heb gekregen en wist vooraf dat dit een tijdelijke baan was", reageert Tijsterman op het nieuws. Na het vertrek van Emmanuel Mayonnade nam de voormalig handbalster de functie van bondscoach op zich.

Teleurstelling

Tijsterman stond aan het roer van de ploeg toen de kwalificatie voor het Europees kampioenschap begon, tegen Wit-Rusland en tegen Griekenland werd respectievelijk met 38-27 en 35-14 gewonnen. Waarmee Nederland als koploper de kwalificatie aftrapte.

Het wereldkampioenschap in december in Spanje liep op een teleurstelling uit, de wereldkampioen van 2019 werd in de groepsfase van het toernooi uitgeschakeld door Noorwegen.

Opvolger

De eerste wedstrijden van de Nederlandse ploeg staan pas weer in maart 2022 op het programma. Dan gaat de EK-kwalificatie weer verder met op 2 en 5 maart wedstrijden tegen de nummer twee uit de poule: Duitsland. Het Nederlandse Handbal Verbond (NHV) gaat in alle rust de zoektocht naar een nieuwe bondscoach starten.