Zuid-Koreaanse ex-president Park Geun-hye vrijgelaten na gratie

Voormalig president Park Geun-hye (69) van Zuid-Korea is vrijgelaten nadat de huidige president haar vorige week gratie had verleend. Park zat een gevangenisstraf van twintig jaar uit voor corruptie en ambtsmisbruik. Ze werd in 2017 afgezet en vervolgd, en een jaar later veroordeeld.

Op beelden van Zuid-Koreaanse tv-zenders is te zien hoe Park een ziekenhuis in Seoul verlaat. Daar verbleef ze sinds vorige maand vanwege een medische behandeling. Haar gezondheid was een van de redenen die president Moon Jae-in noemde om haar gratie te verlenen. Ook moet die beslissing bijdragen aan "nationale eenheid", zei Moon.

De beslissing was omstreden. Begin dit jaar bevestigde het Hooggerechtshof de straf van Park nog. Park liet een vertrouweling te veel invloed uit oefenen op de regering, terwijl die vrouw daar helemaal geen deel van uitmaakte. Beiden namen ook steekpenningen aan van grote bedrijven als Samsung.

Memoires

Park heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In een boek met brieven van haar, dat gisteren werd gepubliceerd, deed ze dat opnieuw. Volgens Park was het proces tegen haar politiek gemotiveerd. Zuid-Koreaanse media beschuldigde ze van het publiceren van geruchten en nepnieuws.

Het is onduidelijk of Park nog een politieke carrière nastreeft. In haar boek gaat ze daar niet expliciet op in. Wel schrijft ze "het volk op een dag weer te willen ontmoeten".