Skeletonster Bos behoudt met nog twee wereldbekers te gaan leiding in klassement

Skeletonster Kimberley Bos heeft in het Letse Sigulda de leiding in het wereldbekerklassement weten te behouden. Bij de zesde wereldbekerwedstrijd van het seizoen veroverde de 28-jarige brons.

In de eerste run noteerde Bos nog een matige zesde tijd, maar ze revancheerde zich in de tweede run met de snelste tijd. Haar directe concurrent in de titelstrijd, de Duitse Tina Hermann, werd zesde en zakt een plekje in het klassement.

Janine Flock zegevierde vandaag en heeft de jacht op Bos geopend. De Oostenrijkse staat nu tweede in het klassement met slechts 36 punten achterstand, Hermann heeft 41 punten achterstand op de Nederlandse.

Historie

Bos is inmiddels historie aan het schrijven voor het Nederlandse skeleton. Vorig seizoen won Bos vijf van de acht wereldbekerwedstrijden en werd ze derde in het eindklassement, dit seizoen staat Bos voor de vierde keer (van de inmiddels zes verreden wereldbekers) op het podium.

Drie weken geleden pakte Bos haar eerste wereldbekerzege ooit, in Winterberg noteerde ze bovendien de snelste race ooit op de baan in Duitsland.