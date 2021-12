Primeur Nieuw-Zeeland: presentator met Maori gezichtstekening

Maori's zijn de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland. Gezichtsmarkeringen voor vrouwen horen op de kin en heten moko kauae. Bij de man zitten ze over heel het gezicht en worden ze mataora genoemd. Kaipara nam haar 'moko' zo'n drie jaar geleden om haar kracht en identiteit als Māori-vrouw uit te dragen.

In 2019 presenteerde Kaipara al het nieuws bij de Nieuw-Zeelandse publieke omroep TVNZ. Daar ging het niet om primetime, maar om het middagnieuws. Dat was de eerste keer in de geschiedenis van het land dat iemand met een Maori gezichtsversiering te zien was op het nieuws.

"Als ik aan mezelf twijfel en ik mijn weerspiegeling in de spiegel zie, kijk ik niet alleen naar mezelf", zei Kaipara tegen CNN. "Ik kijk naar mijn grootmoeder en mijn moeder, en mijn dochters, evenals alle andere vrouwen."

Naast veel bijval zijn er ook negatieve reacties op het primetime debuut van de journalist. Mensen zijn kritisch over het feit dat ze vaak Māori-uitdrukkingen gebruikt, zoals "blijft u kijken" (Ū tonu mai). Dat doet ze naar eigen zeggen omdat de taal erg belangrijk voor haar is. Haar doel is om mensen aan te moedigen de taal te spreken.