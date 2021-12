Luxaflex-maker in buitenlandse handen na verkoop miljardair Sonnenberg

De vier-na-rijkste Nederlander Ralph Sonnenberg verkoopt zijn belang in het Nederlandse bedrijf dat bekend is van Luxaflex, Hunter Douglas. Daardoor komt het bedrijf voor het grootste deel in handen van de Braziliaans-Amerikaanse investeerder 3G Capital.

De vader van Sonnenberg, Henry Sonnenberg, startte het concern meer dan honderd jaar geleden. In 1951 werd de Luxaflex op de Europese markt gebracht, een nieuw soort horizontale jaloezieën van aluminium. Inmiddels is de merknaam synoniem geworden voor jaloezieën en is Hunter Douglas de grootste raamdecoratieproducent ter wereld. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam.

Het bedrijf krijgt door de deal een waarde van meer dan 6 miljard euro.