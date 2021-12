Zware explosie verwoest flatgebouw Turnhout

In Turnhout is een flatgebouw met vier verdiepingen gedeeltelijk ingestort na een explosie. Volgens de politie van de Belgische stad gaat het mogelijk om een gasontploffing. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.

"Het aantal slachtoffers is momenteel nog niet bekend", zegt Peter Van Gorp van de Turnhoutse politie tegen de VRT. "De eerste werkzaamheden zijn nog maar pas gestart. We proberen nu te weten te komen wie er nog in dat appartementsblok aanwezig is."

Het getroffen flatgebouw staat in de Boerenkrijglaan, in het zuiden van de stad. De politie vraagt de omgeving van het gebouw zo veel mogelijk te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. Buslijnen worden omgeleid.

Een buurtbewoner zegt dat de explosie vermoedelijk in het midden van het gebouw gebeurde, waarop een deel van het gebouw naar beneden is gekomen. "Er ligt heel veel puin op straat. Ik vermoed dat er wel een aantal gewonden zijn. Ik heb nog geen mensen het gebouw zien verlaten", zegt hij.