Drukke nacht voor hulpdiensten: autobranden in Veen, ME ingezet in Friesland

Op verschillende plekken in het land zijn de hulpdiensten vannacht druk geweest met branden en opstootjes. Zo werden gisteravond rond 21.30 uur in Veen zes autowrakken in brand gestoken. De brandweer werd door publiek met vuurwerk belaagd.

Woensdagavond gingen op dezelfde kruising al twee auto's in vlammen op. In Veen is het al jaren traditie om sloopauto's in brand te steken in de aanloop naar de jaarwisseling. Dat leidt vaker tot onrust.

Zo kwam het in 2013 tot rellen. Vorig jaar gingen opnieuw auto's in vlammen op ondanks een oproep van de burgemeester.

Onrustig in Friesland en Gelderland

Omrop Fryslân meldt dat afgelopen nacht een groep jongeren de brandweer hinderde bij het blussen van een buitenbrand in Anjum. De ME moest meerdere charges uitvoeren om een groep jongeren uit elkaar te drijven. Ten minste een persoon is daarbij aangehouden.

De burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft inmiddels een noodverordening ingesteld voor Anjum. De verordening geldt van vrijdag 00.30 uur tot 08.00 uur op 3 januari. Vorig jaar liep het in Anjum ook uit de hand in de nacht voor Oud en Nieuw. Toen bekogelde een groep van dertig tot veertig personen agenten met stenen, vuurwerk en bierflesjes.

In Harskamp heeft de brandweer een leegstaande boerderij gecontroleerd laten uitbranden. De brand trok veel bekijks, waardoor een hoogwerker de plek van de brand niet kon bereiken, schrijft De Gelderlander. De brandweer riep daarop op om de wegen voor de hulpdiensten vrij te maken.

Ook elders in Gelderland moest de brandweer vaak uitrukken, meldt Omroep Gelderland. In de Bommelerwaard en het Rivierengebied rukten korpsen zeker twintig keer uit voor meldingen van brand en in Elspeet ging een schuur in vlammen op. De schuur brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Brand in sportzaal en flatgebouw

In Reeuwijk ontstond gisteravond een brand in een sporthal. Volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden werd de brand veroorzaakt door vuurwerk op het dak van de sportzaal. Die brand liet zich aanvankelijk ernstig aanzien, waardoor de brandweer met extra materieel uitrukte. Uiteindelijk was het vuur snel onder controle.

Ook op andere plekken in Zuid-Holland ontstonden meerdere branden, meldt Omroep West, zoals in een flatgebouw in Delft. Het vuur werd door de bewoner op de zevende verdieping zelf ontdekt in de meterkast. De getroffen woning is voorlopig onbewoonbaar.