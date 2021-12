Drukke nacht voor hulpdiensten: agent gewond in Friesland, autobranden in Veen

Op verschillende plekken in het land zijn de hulpdiensten vannacht druk geweest met branden en opstootjes. Zo moest in het Friese Anjum de ME in actie komen om een groep van 150 jongeren uit elkaar te drijven die de brandweer hinderde bij het blussen van een buitenbrand.

Bij die ongeregeldheden raakte een agent ernstig gewond aan zijn gezicht. Een 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is hiervoor aangehouden. Hij weigerde weg te gaan en gooide op een afstand van twee meter een stuk glaswerk in het gezicht van de agent. In het ziekenhuis bleek dat de agent verschillende breuken in het gezicht had. In Anjum is ook een 18-jarige man aangehouden omdat hij met planken richting de ME gooide.

"Het is onacceptabel dat in Anjum een politieagent ernstig gewond is geraakt bij deze ongeregeldheden. Collega's die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omrop Fryslân.

De burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft een noodverordening ingesteld voor Anjum. De verordening geldt sinds afgelopen nacht 00.30 uur tot 08.00 uur op 3 januari. Vorig jaar liep het in het dorp ook uit de hand in de nacht voor Oud en Nieuw. Toen bekogelde een groep van dertig tot veertig personen agenten met stenen, vuurwerk en bierflesjes.

Vuurwerk naar agenten

In het centrum van Nieuw-Beijerland keerde een groep jongeren zich ook tegen de politie. Agenten waren afgekomen op een melding dat jongeren vuurwerk afstaken voor een supermarkt. Toen de politie aankwam, begon de groep de agenten te bekogelen met zwaar vuurwerk. Daarbij raakte niemand gewond. Een jongen van 20 werd opgepakt, schrijft regionale omroep Rijnmond.

Ook in het Brabantse Veen ging het gisteravond weer mis. Op een centrale kruising in het dorp werden rond 21.30 uur zes autowrakken in brand gestoken. De brandweer werd door publiek met vuurwerk belaagd.

Nadat de eerste gebluste wrakken werden afgevoerd, duurde het niet lang voordat twee andere auto's op dezelfde kruising in brand werden gestoken, meldt Omroep Brabant. Datzelfde gebeurde daarna nog een keer.

"Bij het blussen van deze auto's werd veel vuurwerk afgestoken en was het onrustig. De brandweer heeft het blussen daarop gestaakt", meldt een verslaggever van de omroep.

De situatie in Veen gisteravond: